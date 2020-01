Rubano carburante dalle auto di una bisarca, autista e complice in manette

Protagonisti del furto un autotrasportatore e il suo complice, finiti in manette dopo essere stati sorpresi a rubare il carburante dalle auto che erano posizionate su una bisarca

FALERNA (CZ) – Sono stati arrestati dai carabinieri di Falerna Scalo, con l’accusa di furto aggravato, M.S., di 52 anni, autotrasportatore e G.S. di 47, il suo complice. I militari stavano perlustrando la zona industriale di Falerna quando hanno notato un soggetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi ma i militari lo hanno fermato. L’uomo non avrebbe fornito chiarimenti circa la sua presenza sul posto.

A poca distanza però, i carabinieri hanno sorpreso un altro soggetto mentre era nascosto nei pressi di una bisarca sulla quale erano posizionati numerosi veicoli. Ed è qui che hanno capito come i due, tramite lunghi tubi in gomma che fuoriuscivano dai serbatoi delle auto presenti sulla bisarca, stavano raccogliendo il carburante in grosse taniche ed erano già riusciti a trafugare già 100 litri. L’autotrasportatore arrestato avrebbe dovuto consegnare quelle auto il giorno seguente ad alcuni privati per conto della società per la quale lavorava.