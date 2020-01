Dopo una lite in famiglia si scaglia contro i poliziotti armato di coltello: denunciato 51enne

L’uomo ha accolto gli agenti brandendo un coltello e scagliandosi contro di loro, ma è stato disarmato. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

CROTONE – Ha aggredito poliziotti intervenuti dopo una segnalazione. F.M., 51 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Agenti della Squadra Volante di Crotone erano arrivati in zona Tufolo dopo una allerta per una lite in famiglia, e la loro attenzione è stata richiamata da uno uomo che, affacciato al balcone della sua abitazione, urlava frasi sconnesse. Arrivati davanti alla porta di ingresso di quell’appartamento, i poliziotti sono stati informati dai familiari del fatto che F.M. prima del loro arrivo era particolarmente aggressivo, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Convinto ad aprire la porta, l’uomo ha accolto gli agenti brandendo un coltello e scagliandosi contro di loro, ma è stato disarmato.

