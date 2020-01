Regionali, Pastore: “ascolto e sostegno alle piccole e medie imprese”

Incontro con gli esponenti del movimento “La Calabria che vogliamo” dell’assessore alla Crescita economica e alle Attività produttive del Comune di Cosenza, candidata nella lista “Santelli presidente”

COSENZA – All’incontro anche il presidente della commissione trasporti di Palazzo dei Bruzi, Gisberto Spadafora, il referente del Movimento, l’imprenditore Giuseppe Nucera e, in qualità di economista del territorio e giornalista della stampa estera, il docente universitario prof. Mauro Alvisi. L’occasione è stata utile per un confronto serrato sui temi dello sviluppo in Calabria.

Al centro il sostegno alle piccole e medie imprese locali, l’impegno nel migliorare l’immagine e la reputazione della Calabria per arrivare allo sviluppo del settore agroalimentare e turistico quali componenti principali per il rilancio del territorio. Il movimento sostiene l’assessore Pastore alla quale ha dato appuntamento dopo le elezioni per discutere, vista la convergenza su diversi temi, di un percorso futuro comune.

“Sono molto soddisfatta da questo incontro – ha dichiarato l’assessore Pastore – Stimo molto Nucera come imprenditore e molte delle sue istanze sono simili all’attività che in questi anni abbiamo portato avanti su Cosenza. Le piccole e medie imprese hanno bisogno del giusto ascolto e sostegno, dobbiamo promuovere le tante eccellenze che abbiamo nel settore agroalimentare, dell’artigianato e delle start up scientifiche dobbiamo trasformare il turismo in una industria dove non c’è spazio per l’improvvisazione, dobbiamo lavorare molto sul brand Calabria per invertire gli stereotipi che la frenano. Sono sicura che con il Movimento ci saranno altre occasioni di confronto e lavoro comune”.