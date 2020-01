Aiello replica a Morra: “pontifica da New York e prova scorrettamente e delegittimarmi”

Francesco Aiello replica alle accuse mosse questa mattina dal senatore Morra che aveva attaccato il candidato civico del Movimento 5 Stelle per non aver rivelato la parentela con Luigi Aiello boss della ‘ndrangheta “non ho nascosto alcunché, non potendo rispondere per le colpe di un mio cugino morto 5 anni fa”

.

COSENZA – “Nicola Morra conferma di voler danneggiare la nostra campagna elettorale. Prova scorrettamente a delegittimarmi a piacere e dunque a tagliare le gambe ai nostri candidati consiglieri”. Lo afferma, replicando al senatore M5s, secondo quanto riferisce un comunicato, Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l’alleanza civica del Movimento 5 Stelle replicando a quanto detto questa mattina dal senatore Morra che aveva attaccato Aiello per non aver comunicato la sua parentela con Luigi Aiello, boss della ‘ndrangheta morto 5 anni fa. “A questo punto – aggiunge Aiello – è evidente che il senatore non parla come presidente della Commissione Antimafia, ma porta avanti una battaglia personale di cui dovrà spiegare il senso. Intanto, ai nostri elettori, a chi crede nel nostro progetto e a tutte le persone oneste che ci stanno aiutando”.

“Ho già detto – prosegue Aiello – che io non ho nascosto alcunché, non potendo rispondere per le colpe di un mio cugino morto 5 anni fa. ‘Go’ Morra, credi che la Calabria risorga avvantaggiando, come stai facendo, il centrodestra e il centrosinistra? A chi giova? Per me bisogna ascoltare i cittadini calabresi e considerare le storie di impegno personale e il programma con cui ci presentiamo. Se ritieni, tu continua a vedere ombre ovunque, io preferisco guardare il sole”. “Io sono sul territorio – dice ancora il candidato M5s – mentre tu, Morra, pontifichi da New York. Io sono in trincea, tu sei scappato dal fronte calabrese e ignori le nostre denunce, i nostri sforzi e i nostri ragionamenti. Tu escluderesti perfino i barbieri, perché maneggiano strumenti da taglio. Luigi Di Maio sarà a Lamezia Terme sabato 18 gennaio. E questo è un segnale chiaro, che conferma il pieno sostegno, nei miei confronti, degli esponenti di governo e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sono certo che il livore di Morra nei nostri riguardi non impedirà ai calabresi di comprendere la differenza tra noi e i vecchi partiti. Grazie al cielo, abbiamo entusiasmo alle stelle e argomenti che vanno ben oltre il diffuso narcisismo politico”.