Notte di fuoco per l’incendio che ha interessato ben cinque autovetture. Si indaga per accertare se si tratta di un gesto doloso

REGGIO CALABRIA – I vigili del fuoco sono stati allertati nella notte, intorno all’una e trenta, per intervenire in viale della Libertà, nella zona nord di Reggio Calabria dove erano state segnalate diverse auto in fiamme. Cinque le autovetture notevolmente danneggiate dal fuoco che erano parcheggiate vicine l’una all’altra. Sul posto anche la Polizia per accertare se l’incendio sia di origine dolosa.