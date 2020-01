Sondaggi “farlocchi”: Tansi querela la Rai, ‘Porta a Porta’ e Bruno Vespa

Durante la trasmissione il nominativo del quarto candidato, Carlo Tansi, sebbene abbia ufficializzato la sua candidatura sin dal mese di agosto 2019, è stato totalmente omesso. Querelata anche la Noto Sondaggi

COSENZA – Lo aveva annunciato e alla fine l’ha fatto. Il candidato alla presidenza della Regione, Carlo Tansi, ha dato mandato all’avvocato Nicola Mondelli, per conto del candidato alla presidenza della Regione, Carlo Tansi, per denunciare e diffidare la Rai, Radio Televisione Italiana, la trasmissione “Porta a Porta” ed il suo conduttore Bruno Vespa, nonché la Noto Sondaggi per i fatti che ora si illustrano. “In data 08 gennaio 2020, durante la trasmissione serale su Rai 1 denominata “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa, sono stati resi noti i sondaggi realizzati da Antonio Noto della “Noto Sondaggi”. Da questi si evincerebbe che il candidato di centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria Jole Santelli risulta prima con una forbice tra il 50 e il 54 %, il candidato Presidente del centrosinistra Pippo Callipo si attesta tra il 32 % ed il 36 %, Francesco Aiello, il candidato a Presidente del M5S è tra il 8 % ed il 12 %, altri si attestano al 3% – 5 %. Il nominativo del quarto candidato, Carlo Tansi, sebbene abbia ufficializzato la sua candidatura sin dal mese di agosto 2019, veniva totalmente omesso. I tre nominati dalla Noto Sondaggi hanno sciolto la riserva relativa alla loro candidatura successivamente all’11.12.2019, data in cui l’Istituto Noto dice di aver rilevato la prima “campionatura”.

Pertanto, come ha potuto la Noto Sondaggi realizzare il sondaggio dell’11.12.2019? Chi lo ha fatto? Chi è il committente? Quando è stato fatto? Chi è stato campionato? Come sono stati contattati gli intervistati? Come sono state formulate le domande? Qual è l’ordine in cui sono state poste le domande? Tale sondaggio (falso, non veritiero e contrario alle disposizioni di legge e regolamento), è stato surrettiziamente effettuato, ingenerando nell’opinione pubblica calabrese la falsa convinzione che votare un candidato (libero da partiti) come Carlo Tansi sia inutile perché neppure presente nei sondaggi o, se presente con la dicitura “ALTRI”, con percentuali irrisorie che portano a concentrare il voto degli indecisi verso le maggiori coalizioni. Ciò è’ gravemente lesivo dei diritti fondamentali dei candidati e degli stessi elettori. Per questo motivo si denuncia e diffida la Rai, Radio Televisione Italiana, la trasmissione “Porta a Porta”, il conduttore Bruno Vespa, nonché la Noto Sondaggi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Legge 28/2000 per le violazioni della medesima nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità, applicando le sanzioni previste.”