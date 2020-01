Ruba carte di credito nell’aeroporto di Lamezia e ne usa una per fare shopping

L’uomo, un 54enne, è stato denunciato dal personale della squadra di polizia giudiziaria dello Scalo aeroportuale lametino per ricettazione ed uso indebito di una carta di credito rubata

.

LAMEZIA TERME (CZ) – Ha utilizzato una delle carte di credito che aveva rubato da un borsello all’interno dell’aeroporto di Lamezia terme per fare acquisti all’interno dello stesso scalo e per questo dovrà rispondere ora di ricettazione e uso indebito della card, la cui denuncia di furto risale a novembre scorso. La carta di credito era in un borsello oggetto di furto all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme. Attività investigative e le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali nello scalo aereo, ha permesso di giungere all’identificazione dell’uomo che ha indebitamente utilizzato per fare degli acquisti una delle carte drubate. Il 54enne è stato deferito denunciato dalla squadra di polizia giudiziaria dello scalo aeroportuale di Lamezia Terme.