Schianto sulla Ss 106, 4 giovani feriti

BORGIA (CZ) – Quattro giovani sono rimasti feriti, due in modo più serio, in un incidente stradale avvenuto all’alba, per cause che sono in corso di accertamento, a Roccelletta di Borgia in corrispondenza di un crocevia sulla statale 106. L’auto con a bordo i ragazzi, una Volkswagen Polo, è finita fuori strada e si è schiantata contro la parete di un casolare. Sul posto con tre ambulanze sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti poi trasferiti nell’ospedale di Catanzaro. Per due delle persone ferite, da quanto si è appreso, la prognosi sarebbe riservata. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura