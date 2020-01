Provenzano: “Investimenti al Sud sono in cima all’azione di governo”

Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano ieri ha fatto visita al porto di Gioia Tauro. Il commissario straordinario ha illustrato la politica di rilancio e di riqualificazione dell’infrastruttura portuale

GIOIA TAURO (RC) – “I risultati del 2019 ci confermano la potenzialità di questo scalo, non solo per la Calabria ma in generale per il Sud, da inserire nella nuova proiezione del Mediterraneo che rappresenta il nostro ponte strategico verso il mercato africano”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che ieri ha fatto visita al porto di Gioia Tauro. Nel corso dell’incontro, il commissario straordinario, Andrea Agostinelli, ha illustrato la politica di rilancio e di riqualificazione dell’infrastruttura portuale, avviata in sinergia con il nuovo management di MedCenter Container Terminal, che ha permesso un incremento del traffico del 2019 pari all’8,4 per cento dei teus e dell’8,6 per cento delle movimentazioni, rispetto allo scorso anno. Provenzano ha ribadito di aver messo “in cima all’azione di governo l’idea di riequilibrare lo sviluppo e gli investimenti al Sud non in una logica di rivendicazione ma nella convinzione che il Sud possa offrire occasioni di sviluppo, ancora inespresse, all’intero Paese. E questo porto – ha continuato – è uno di quei luoghi in cui noi dobbiamo assumere questa consapevolezza. Grazie all’impegno delle Istituzioni, del Commissario, dell’impresa terminalista e dei lavoratori, noi oggi siamo nelle condizioni di tornare a parlare di Gioia Tauro”.