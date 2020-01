“Gratteri è un patrimonio di tutti”. Si moltiplicano le adesioni alla manifestazione

Cittadini, tantissimi gruppi, associazioni e amministratori hanno dato la loro adesione alla manifestazione di sabato 18 gennaio in piazza Matteotti, davanti al Palazzo della Procura della Repubblica. Anche la Federazione Sindacale di Polizia “sosteniamo con forza il lavoro portato avanti dal procuratore Gratteri e da tutte le forze dell’ordine”

COSENZA – Si moltiplicano le adesioni di gruppi, associazioni e amministratori locali in vista della manifestazione promossa davanti agli uffici della Procura di Catanzaro, per sostenere il procuratore Nicola Gratteri che ha già coinvolto centinaia di persone che hanno dato vita al comitato civico “Tutti con Gretteri”. Anche la Federazione Sindacale di Polizia, attraverso il segretario nazionale Giuseppe Brugnano, ha annunciato che “parteciperemo all’iniziativa di Catanzaro per sostenere con forza il lavoro portato avanti dal procuratore Gratteri e da tutte le forze dell’ordine”. “Gratteri è un patrimonio di tutti – ha aggiunto Brugnano – e rappresenta il simbolo di una Calabria che vuole cambiare rifiutando ogni collegamento con la ‘ndrangheta. Saprebbe importante vedere in piazza anche i candidati alle prossime elezioni regionali, consapevoli però che non si tratterebbe di una passerella mediatica, ma di una grande assunzione di responsabilità e un impegno pubblico”. Secondo Brugnano, “non possiamo lasciare sola la società civile, ma dobbiamo impegnarci tutti seguendo le indicazioni del procuratore Gratteri e occupando gli spazi liberi con l’impegno diretto delle persone libere e per bene di questa terra. C’è un risveglio delle coscienze sempre più forte e non possiamo che spingere all’unisono in questa direzione”. La manifestazione a sostegno di Gratteri, dei magistrati di tutte le forze dell’ordine si terrà sabato 18 gennaio alle ore 11,00, in piazza Matteotti, davanti al Palazzo della Procura della Repubblica dove parteciperanno sopratutto cittadine e cittadini liberamente uniti solo da uno scopo: schierarsi al fianco delle istituzioni, quando da queste si sentono tutelate e le vedono rappresentate da servitori che ne incarnano i valori.