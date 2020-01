Tropea: tentato furto allo sportello ticket, i ladri vanno via a mani vuote

L’incasso era stato già prelevato in precedenza. Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni dell’ufficio ticket del centro turistico vibonese

TROPEA (VV) – Persone non identificate hanno tentato di compiere un furto negli uffici dello sportello ticket dell’Ospedale di Tropea. Non è il primo episodio del genere che si verifica ai danni dell’ufficio della struttura ospedaliera che dipende dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

Secondo quanto è emerso dai primi rilievi i malviventi hanno segato le grate della finestra del locale e si sono introdotti negli ambienti senza, però, riuscire a sottrarre alcuna somma di denaro. L’incasso, infatti, era stato ritirato in precedenza. A causa dell’accaduto lo sportello ticket del nosocomio per la giornata di oggi resterà chiuso al pubblico e non erogherà alcun servizio.