Bruciata dall’ex marito, Maria Antonietta Rositani esce dalla terapia intensiva

Quelle immagini dell’auto in fiamme avevano lasciato tutti attoniti. Maria Antonietta Rositani è l’ennesima vittima della follia degli ‘ex’ ma diventa anche un simbolo di coraggio e di forza

BARI – Dopo 10 mesi di terapia intensiva, interventi e sofferenza per quelle ustioni riportate, Maria Antonietta Rositani, vittima del gesto folle dell’ex marito che le aveva dato fuoco all’interno della propria auto a Reggio Calabria, ha lasciato il reparto di terapia intensiva, dopo 10 mesi da quella tragica mattina dello scorso 12 marzo. Ciro Russo, l’ex marito, da Ercolano dove era ristretto ai domiciliari era arrivato fino a Reggio Calabria per compiere il suo gesto criminale. Il fatto era avvenuto in via Frangipane, nei pressi della scuola dove l’ex moglie aveva appena accompagnato il figlio.

E dopo 10 lunghi mesi, Maria Antonietta stesa ha annunciato il trasferimento nel reparto di chirurgia plastica dove i medici proseguiranno le terapie: “Non vi posso dire quanta emozione ho provato quando sono entrata in questa stanza – ha dichiarato commossa Maria Antonietta – mi hanno aperto la finestra e per la prima volta ho sentito il vento che accarezzava la pelle. Una sensazione che non ricordavo, qualcosa che non mi ricordavo… volevo condividere con voi questa gioia con l’augurio che presto ritornerò a casa” ha concluso inquadrando il suo volto sereno”.