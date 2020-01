Condizioni igienico-sanitarie critiche e mobilio fatiscente: chiuso un ambulatorio

Sporcizia, mobilio fatiscente, infiltrazioni d’umidità e assenza di opere di sanificazione. Sequestrato dai carabinieri e dei Nas un poliambulatorio a Marina di Gioiosa Jonica

GIOIOSA JONICA (RC) – I carabinieri di Gioiosa Jonica unitamente agli uomini del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Reggio Calabria hanno eseguito l’ordinanza di sequestro preventivo di un polialbulatorio medico, emessa dal Tribunale del Riesame reggino, della struttura facente capo all’Asp di Reggio Calabria e sita in via Sturzo in una porzione del palazzo municipale a Marina di Gioiosa Jonica. Dagli accertamenti eseguiti dagli specialisti dell’arma, sono stati riscontrate diverse criticità igienico-sanitarie come la mancanza di pulizia, la vetustà dei servizi igienici e degli arredi, macchie sui pavimenti, infiltrazioni di umidità e assenza di opere di sanificazione. La struttura, che ospita il centro di salute mentale, il centro di allergologia e pneumologia nonché la guardia medica è stata chiusa.