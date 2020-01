Svolta sulla tragica morte di Annamaria Sorrentino. Si indaga per omicidio

Annamaria Sorrentino, ex miss Campania, morì il 16 agosto dello scorso anno cadendo da un balcone a Parghelia mentre era in vacanza con il marito e alcuni amici. La trasmissione Quarto Grado “il marito indagato per omicidio”

VIBO VALENTIA – La 29enne morì precipitando dal terzo piano della palazzina nella quale alloggiava per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Parghelia, località rinomata nella costa degli Dei, ad un rito di schioppo da Tropea, insieme al marito ed altri amici.

Sulla misteriosa morte di Annamaria Sorrentino, sarebbe arrivata un’importante svolta, come anticipato dalla redazione della trasmissione Quarto Grado, che da tempo segue la vicenda dell’ex miss Campania. L’accusa iniziale sulla quale indaga la Procura di Vibo Valentia sarebbe cambiata infatti, da istigazione al suicidio ad omicidio e nel registro degli indagati ci sarebbe il nome di Paolo Foresta, marito di Annamaria. Il 14 gennaio sarà nominato un consulente per gli accertamenti che dovrà effettuare esami irripetibili su tutti i cellulari delle persone presenti al momento della morte ovvero i quattro amici e il marito.

Una morte, quella della bellissima 29enne, sulla quale aleggiano troppi misteri. La famiglia non ha mai creduto né al tragico incidente né tantomeno al suicidio in seguito alla lite, come ha invece più volte sostenuto il marito e gli altri amici presenti nella casa. Lite che sarebbe scoppiata, per una presunta relazione nata tra Annamaria e uno degli amici con cui erano andati in vacanza. Ma la famiglia proprio non ci crede.

Anche la sorella di Annamaria ha raccontato che proprio quella mattina la giovane, due ore prima di precipitare dal balcone, in una videochiamata aveva provato a chiedere aiuto, prima che un amico le prendesse il telefono. Poi ci sono le testimonianze dei vicini che il giorno precedente avevano allertato i carabinieri a seguito di una violenta lite tra Annamaria e il marito, anch’egli sordomuto. Ma i militari al loro arrivo avevano trovato la coppia tranquilla. Il giorno seguente, Annamaria è volata giù dalla terrazza.