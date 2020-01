Orrore in Calabria, lupo impiccato ad un cartello stradale

La bellissima storia di Arvo, il lupo soccorso, curato e rimesso in libertà in Sila cede il posto ad una storia di orrore avvenuta in un paesino della provincia di Catanzaro

MARCELLINARA (CZ) – Una immagine terrificante, un gesto crudele e vile. In rete monta la rabbia e lo sconcerto per il ritrovamento di un cane lupo trovato impiccato al cartello di ingresso del Comune di Marcellinara a pochi chilometri da Catanzaro. L’immagine è apparsa anche sulla pagina Facebook dell’associazione “Qui e Ora Catanzaro” ed il ritrovamento è di questa mattina. Nella pagina è scritto:”Chi vi punirà per tutto questo male? L’umanità ha fallito. Non abbiamo notizie in merito a questo atto atroce. Denunciamo denunciamo denunciamo”.

Un episodio che ovviamente stride con la bellissima vicenda avvenuta pochi giorni fa nel cosentino. Un esemplare di lupo ferito a bordo strada era stato soccorso da due automobilisti e dopo essere stato curato proprio pochi giorni fa era stato rimesso in libertà, nei boschi della Sila, nel suo habitat naturale. Il caso di oggi invece è fatto di crudeltà. I Carabinieri di Marcellinara indagano sul ritrovamento, ma pare che proprio nella zona del ritrovamento non ci siano telecamere di videosorveglianza.