VIDEO – Il candidato della Lega di Corigliano… nella vasca con sigaro e whisky

Ha scatenato polemiche e commenti sui social il video che vede il candidato leghista in Calabria Alfio Baffa, che si ‘rilassa’ con il whisky nel bicchiere di plastica in una vasca dopo essere stato, dice, alla manifestazione del “Capitano” a Roma, a piazza San Giovanni.

ROMA – Non è passata certo inosservata la performance di Alfio Baffa di Corigliano calabro, in corsa per una poltrona al consiglio regionale della Calabria nelle fila della Lega. Nel video è nudo, nella vasca idromassaggio con il sigaro e un bicchiere (di plastica) di whisky. Forse voleva tentare così uno spot elettorale e in qualche modo ci è anche riuscito, a modo suo però.

Baffa saluta gli amici del “gruppo revenge porn” e dice di essere in un momento di relax, in hotel, dopo la manifestazione di Salvini a Roma. Con una carriera politica variegata, Baffa è stato berlusconiano negli anni d’oro del Cavaliere, poi legata ad Ala, e sarebbe stato anche un militante dei Cinquestelle. Il suo video è finito sull’Huffington Post. Baffa è stato anche consigliere comunale di maggioranza nell’ex Comune di Corigliano Calabro dal 2013 al 2018, quando a guidare l’amministrazione c’era il sindaco Giuseppe Geraci.