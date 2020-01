Sanità, le migliori cure ai cittadini le offre il Veneto. La Calabria è ultima… ma migliora

I dati sulla nuova griglia LEA (livelli essenziali di assistenza) vedono in testa il Veneto che soffia il primato al Piemonte. Campania Calabria in fondo alla classifica, ma migliorano nettamente i punteggi

.

COSENZA – Il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini e toglie il posto al Piemonte, che scivola al quinto. Mentre Campania e Calabria, pur se a fondo della classifica, migliorano nettamente i punteggi. Questi, a quanto si apprende, i dati della nuova griglia Lea (Livelli essenziali di assistenza) – su 33 indicatori, dai ricoveri agli screening – che fa riferimento all’anno 2018 e che verrà pubblicata dal Ministero della Salute. Nella classifica, il Veneto è seguito da Emilia Romagna (221), Toscana (220), Piemonte (218), Lombardia (211) e Liguria (211). Si trovano quindi Umbria (2010), Abruzzo (209), Marche (206) e Basilicata (191). Migliora i punteggi chi chiude la classifica: il Lazio passa da 180 punti del 2017 a 190 punti del 2018, la Puglia (da 179 a 186), il Molise (da 167 a 180) e la Sicilia (da 160 a 171).

Calabria ultima ma guadagna 30 punti

Chiudono la classifica la Campania, che balza da 153 punti del 2017 a 170 del 2018 e la Calabria (ultima regione ancora sotto commissariamento), che passa da 136 ai 162. Punteggi, questi, sopra la soglia limite dei 160 punti che rende entrambe le regioni virtualmente «adempienti» nell’assicurare i Lea e quindi meno a rischio di possibili interventi del ministero della Salute. Spetta al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), il compito di verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse. La classifica, che esamina solo le regioni a statuto ordinario e la Sicilia, prende in considerazione 33 indicatori, che vanno dall’adesione agli screening oncologici ai parti cesarei, dal tasso di vaccinazione ai ricoveri inappropriati. In base al nuovo Patto per la Salute, siglato a dicembre, la griglia dei Lea sarà sostituita da un Nuovo Sistema di Garanzia, basato su 88 indicatori.