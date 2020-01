“Last Generation”: fiumi di cocaina, hashish e marijuana. Chiesto il processo per 35 persone

Sono 35 gli indagati per cui la Procura di Catanzaro ha chiesto rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Last Generation” che ha sgominato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga e riconducibile, secondo l’accusa, alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle

.

CATANZARO – Si terrà il 9 marzo prossimo, davanti al gup di Catanzaro Barbara Saccà, l’udienza preliminare a carico di 35 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso perché riconducibile alla cosca Gallace di Guardavalle e coinvolte nell’operazione “Last Generation” scattata a giungo del 2019 tra Catanzaro e le province di Reggio Calabria e Milano. Le indagini hanno permesso di documentare come il quantitativo di droga sul quale l’organizzazione poteva contare era talmente elevato, da coprire non solo il territorio del soveratese ma da permettere lo smercio degli stupefacenti anche in Lombardia, in particolare a Milano, nel Maceratese.

Gli imputati, secondo l’accusa, operavano per conto di Vincenzo Aloi, di 25 anni, nipote di Vincenzo Gallace, considerato esponente di spicco della locale di ‘ndrangheta e già a capo dell’’organizzazione che si occupava di portare la cocaina nel soveratese e a gestire le piazze di spaccio nella provincia milanese. Fiumi di droga, cocaina, hashish e marijuana, avrebbero dovuto coprire in particolare le “esigenze” del mercato estivo del soveratese. “Si tratta di un’indagine di Serie A”, aveva commentato il procuratore Nicola Gratteri. Dall’inchiesta é emerso anche i proventi del narcotraffico venivano riempiegati e riciclati anche all’estero, in particolare in Austria, dove operava un soggetto legato all’organizzazione.

La richiesta di rinvio a giudizio a carico di:

Vincenzo Aloi 25 anni di Guardavalle

Concetta Battaglia 51 anni di Soverato

Marco Ciano 33 anni di Satriano

Raffaele Campagna 28 anni di Guardavalle

Agazio Geracitano 20 anni di Guardavalle

Ozan Kanat 24 anni di Soverato

Michel Leoci 24 anni di Milano

Matteo Maida, 23 anni di Soverato

Mauro Masciari 25 anni di Davoli

Gianluca Meliti 24 anni di Soverato

Antonino Francesco Pittelli 21 anni di Soverato

Giuseppe Notaro 32 anni di Davoli

Pietro Procopio 30 anni di Davoli

Adriano Larry Rizzo 28 anni di Soverato

Andrea Lucio Rizzo 25 anni di Soverato

Giulio Moreno Rizzo 27 anni di Soverato

Ettore Rositani 32 anni di Montauro

Simone Rocco Russomanno 24 anni di Soverato

Davide Stumpo 24 anni di Soverato

Teclehaimanot Tsegay 32 anni di Milano

Paola Vaccaro 26 anni di Montepaone

Marco Verdiglione 24 anni di Stilo

Angelo Gagliardi 24 anni di Guardavalle

Italo Salines 44 anni di Montepaone

Giuseppe Strati 26 anni di Sant’Andrea Apostolo

Fabrizio Bensi 19 anni di Davoli

Antonio Bressi 33 anni di San Sostene

Francesco Galati 42 anni di Guardavalle

Antonio Grande 45 anni di Isca sullo Ionio

Vincenzo Longo 30 anni di Isca sullo Ionio

Leonida Antonio Montagna 50 anni di Soverato

Romano Ponzo 48 anni di Soverato

Orlando Giacomo Screnci 52 anni di Soverato

Annalisa Tortorelli 38 anni di San Sostene

Moreno Tortorelli 45 anni di San Sostene