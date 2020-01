Si schianta con una Fiat 127 contro un albero. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

L’incidente nel pomeriggio di oggi a Locri dove una donna è finita contro un albero mentre era alla guida di una Fiat 127. Estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale

LOCRI (RC) – È di una persona rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 15:00 nel comune di Locri. Per cause in corso di accertamento una donna, alla guida di una vecchia Fiat 127, dopo aver perso il controllo dell’auto ha finito la sua corsa schiantandosi contro la base di un grosso albero presente al lato della carreggiata e rimanendo incastrata tra le lamiere. Immediato l’intervento sia dei sanitari del 118 ma soprattutto di una squadra dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Siderno, che ha lavorato per diverso tempo e non senza difficoltà per riuscire ad estrarre la donna dalle lamiere della vecchia automobile. Successivamente la donna è stata trasportata nel nosocomio locrese dove si trova tutt’ora ricoverata.