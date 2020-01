Parrucchiera calabrese gravissima dopo un incidente stradale

L’auto sarebbe sbandata finendo poi in un fossato. Una ragazza di 27 anni, originaria della Calabria è in gravissime condizioni

MANTOVA – Maria Longo, 27 anni, originaria di Mesoraca nel crotonese, era alla guida di un’auto quando ha perso il controllo della vettura. La donna è stata sbalzata dall’abitacolo, una Peugeot 206, ed è finita nell’acqua in un canale al di sotto della carreggiata. A soccorrerla sarebbe stato un agricoltore di passaggio che s’è accorto della sua presenza benché si trovasse a diversi metri di distanza. La giovane, residente a San Silvestro, è ora ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Mantova.

L’incidente è avvenuto la mattina del 3 gennaio su una strada che collega San Silvestro a Ponteventuno poco prima delle 9 del mattina mentre Maria, parrucchiera, si stava recando al lavoro. «Mi sono avvicinato – ha raccontato l’agricoltore – ma non vedendo nessuno ho pensato che i soccorsi fossero già passati. Stavo per andarmene quando ho notato che nel fosso, nascosto dalla vettura, c’era la ragazza con la faccia in acqua e così l’ho tolta da quella posizione e ho chiamato i soccorsi».

Un’ambulanza arrivata sul posto ha provveduto a trasportarla in codice rosso in ospedale ma la 27enne è in condizioni disperate. Nell’urto ha riportato numerose lesioni tanto da indurre i medici a trasferirla nel reparto di Rianimazione di Mantova, dove si trova tuttora. Maria Longo è sposata e abita a San Silvestro mentre i suoi genitori, sono rientrati proprio dalla Calabria dove stavano trascorrendo le vacanze natalizie.