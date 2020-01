Epifania di fuoco a Catanzaro: in fiamme due abitazioni e una ditta di pellet

In un’abitazione il proprietario, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è procurato delle ustioni sull’arto inferiore

CATANZARO – Un incendio questo pomeriggio si è verificato in una ditta che produce pellet nel comune di Amato, nel catanzarese. Le fiamme hanno interessato delle cataste di materiale che si trovava all’esterno del capannone dell’azienda per poi propagarsi in un locale adibito a magazzino di attrezzature e incendiare anche gli arbusti e la vegetazione che si trova all’esterno della recinzione della struttura. Le squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco con il supporto di due autobotti hanno circoscritto il rogo all’interno del magazzino evitando il diffondersi delle fiamme nei reparti del capannone. A coordinare le attività il Caposquadra Francesco Rosi della sede centrale dei pompieri. Ancora non si conosce la dinamica precisa dell’incendio e non si esclude alcuna ipotesi.

Questa mattina, invece, dal caminetto di un’abitazione posta al piano terra a Lamezia, le fiamme si sono sviluppate sul divano per poi propagarsi all’interno dei locali dell’appartamento. Sul posto una squadra del distaccamento di Lamezia Terme che ha spento le fiamme e soccorso il proprietario che, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è procurato delle ustioni sull’arto inferiore. L’uomo è stato trasportato dal personale medico del Suem118 presso la struttura ospedaliera per le cure del caso mentre l’immobile, che non ha riportato danni strutturali, è stato messo in sicurezza

Un’altra squadra di Vigili del fuoco, del distaccamento di Sellia, è attualmente impegnata nel comune di Botricello per l’incendio di un’abitazione strutturata su due livelli. Le fiamme, scaturite dalla canna fumaria della stufetta a legna, hanno interessato i locali del piano terra. Non si registrano danni a persone, solo annerimento delle pareti al piano superiore dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.