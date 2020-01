Saldi, il 2020 è l’anno della sostenibilità degli acquisti: in vetta abbigliamento, scarpe e accessori

Confcommercio, per il 59% dei calabresi i saldi sono”molto importanti”: al centro dell’interesse si confermano i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori

CATANZARO – E’partita anche in Calabria, la corsa dei saldi alla conquista di capi d’abbigliamento e tanto altro a prezzo scontato. Dallo scorso sabato molti si sono messi a caccia delle migliori occasioni d’acquisto. Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Calabria il 59% dei consumatori intervistati dall’associazione considera “molto importante” il periodo degli sconti (per il 41% sono invece poco importanti).

Al centro dell’interesse si confermano i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre minore attenzione è riservata ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. “Saranno saldi, in termini di spesa – afferma Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria – in linea con quelli dello scorso anno. I saldi saranno importanti anche per le vie e i centri dei comuni calabresi che grazie ai negozi di vicinato, avranno l’opportunità per rianimarsi. Il 2020 sarà un anno all’insegna della sostenibilità degli acquisti”.