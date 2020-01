Operatori giudiziari, 52 posti in Calabria a tempo indeterminato. Info, requisiti e modelli

Saranno selezionati, tramite centro per l’impiego, 52 operatori a tempo pieno e indeterminato da collocare presso il Ministero della Giustizia: 17 unità destinate alla Corte d’Appello di Catanzaro, 35 al distretto della Corte d’appello di Reggio Calabria. Info, domande, requisiti

.

COSENZA – Con l’approvazione dell’avviso pubblico, il dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali (LFPS) della regione Calabria comunica l’avvio della selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione in di n° 52 operatori giudiziari, area II, fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti nelle Regioni Calabria negli uffici del Ministero della Giustizia già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di cui 17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n°35 unità presso Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria. Il bando prevede due prove: una pratica, volta all’accertamento dell’idoneità, ed un colloquio. La prova pratica consiste nel riordino dei fascicoli e nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche. Si terrà presso la Corte di Appello di competenza nel proprio distretto

————————————————

– Vista la Legge n. 56/87 “Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione con

qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo salvo gli eventuali ulteriori

requisiti per specifiche professionalità”

– Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”, art. 35 – comma 1, lettera b

– Visto il Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018 della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro,

Formazione e Politiche Sociali, che approva le disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in

materia di politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015 e che, al paragrafo 12, detta le disposizioni

per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35 D.Lgs. n.

165/2001

– Considerato che l’avviamento numerico sarà effettuato sulla base di n°2 graduatorie elaborate per

ciascun Distretto di Corte di Appello, ai sensi dell’art. 16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al

Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018, ed integrate con attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui

all’art. 5 del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in

data 8 ottobre 2019, nonché tenendo conto della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze

Armate, così come previsto dall’art. 8 del citato Bando del Ministero della Giustizia

Ritenuto di

– approvare l’Avviso di avviamento a selezione di cui all’allegato n. 1 e la relativa modulistica che fa parte

integrante del presente provvedimento, disponendo che:

i lavoratori interessati all’avviamento a selezione, dovranno presentarsi nei luoghi, nelle date e negli orari indicati nell’avviso allegato, utilizzando, a pena di esclusione i modelli di domanda allegati al presente decreto

I Centri per l’Impiego raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno

la graduatoria di competenza. Le graduatorie così formulate saranno trasmesse a cura dei Responsabili dei Centri per l’Impiego al Dirigente del Settore CPI e Funzioni Territoriali che provvederà alla redazione di n. 2 graduatorie integrate una per il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e l’altra per il Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria.

È indetta una procedura di avviamento a selezione, con le modalità di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, di n°52 unità lavorative totali per il profilo professionale di Operatore Giudiziario, area II^, posizione

retributiva F1, come di seguito specificato così suddivisi:

Numero 17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro



– 11 unità Sede di Catanzaro

– 2 unità Sede di Castrovillari

– 2 unità Sede di Crotone

– 2 unità Sede di Paola

Numero 35 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria

– 22 unità Sede di Reggio Calabria

– 5 unità Sede di Locri

– 8 unità Sede di Palmi

———————————————————————————-

Proposta contrattuale: Contratto a Tempo Pieno Indeterminato

Contratto applicato: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Funzioni Centrali

Mansione: Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola

dell’obbligo, capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione;

relazioni con capacità organizzative di tipo semplice.

Requisiti per partecipare alla selezione

Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per

l’Impiego della Regione Calabria territorialmente competenti e come di seguito esplicitati:

Distretto Corte d’Appello di Catanzaro

Centri per l’Impiego di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Cosenza, Alto Ionio Cosentino (Corigliano

Calabro), Basso Ionio Cosentino (Rossano), Castrovillari, Paola, Crotone, Cirò Marina, Vibo Valentia, Serra

San Bruno

Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria

Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri

E che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria –

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali a questo indirizzo Web a pena di esclusione, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

– Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4,

comma 15 quater del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019

– Essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa per l’accesso al pubblico impiego

– Essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di I° grado (scuola media inferiore).

L’ente richiedente all’atto della selezione provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti generali per

ogni candidato.

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento a selezione, utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente Avviso, al Centro per l’Impiego presso cui risultano iscritti, presentandosi personalmente nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Dal 27 gennaio 2020 al 07 febbraio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Documentazione richiesta

– Documento di riconoscimento in corso di validità

– Certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, completo di

allegati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

– Eventuale documentazione relativa alla riserva di posti a favore delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 8

del Bando del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8

ottobre 2019

– Eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del Bando del Ministero

della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 80 in data 8 ottobre 2019.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione valgono come autocertificazione con la consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, sarannosoggette, ai sensi della normativa, alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di

falsità negli atti.

Formulazione delle graduatorie e pubblicazione

I Centri per l’Impiego, raccoglieranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno la graduatoria di competenza ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore.

Ad ogni candidato avente diritto all’avviamento a selezione è attribuito il seguente punteggio:

– Anzianità di disoccupazione: Punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti;

– Reddito: Deve intendersi l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (dato ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in detrazione). Il Reddito ISEE, oltre le migliaia si arrotonda per difetto fino a € 500,00, oltre € 500,00 si

arrotonda per eccesso

Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di allegati (DSU), sono sottratti 30 punti;

A parità di punteggio avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di

occupazione, come da autocertificazione del partecipante;

In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97 e s.m. i., il candidato

più giovane di età. Le graduatorie così formulate saranno trasmesse, a cura dei Responsabili dei Centri per l’Impiego, al Dirigente del Settore Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali che provvederà alla redazione di n.2

graduatorie integrate una per il Distretto.

