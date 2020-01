Regionali, presentati i candidati M5S e Calabria Civica della circoscrizione Nord

.

RENDE -Da Rende parte ufficialmente la campagna elettorale della coalizione a trazione M5s con la presentazione dei candidati della Circoscrizione Nord nelle due liste a sostegno di Francesco Aiello, Movimento 5 stelle e Calabria civica.

«Faremo la differenza in questa campagna elettorale anomala – afferma Aiello – porteremo avanti la nostra scalata alla Regione Calabria offrendo una nuova opportunità ai cittadini calabresi. L’antipolitica non siamo noi, ma è quella che ha generato in questi decenni il malessere ed il declino del nostro territorio». Punta alla genuinità ed all’entusiasmo dei candidati nelle liste a suo sostegno il professore Aiello. «Sono cittadini che hanno voglia di fare qualcosa di positivo per il proprio territorio, insieme ci approprieremo del consenso della parte buona di questa terra che rappresenta la larga maggioranza dei calabresi».

Al cambiamento punta anche l’eurodeputata Laura Ferrara nel suo intervento «bisogna coinvolgere i cittadini, non temiamo le altre coalizioni ma il forte astensionismo che troppo spesso ha permesso alla malapolitica di farsi strada e di agire nell’interesse di pochi e non per il bene della nostra terra. La Regione Calabria rappresenta uno snodo fondamentale per rispondere in maniera immediata alle istanze che arrivano dal territorio e quello del 26 gennaio è un appuntamento fondamentale per i calabresi che si sentono liberi di cambiare».

Ringrazia i candidati Anna Laura Orrico, Sottosegratario del Ministero per i beni e le attività culturali «per partecipare attivamente alla politica, di questi tempi, ci vuole coraggio oltre che passione. La Calabria, è una terra dalle violente contraddizioni che, tuttavia, possiede un’enorme potenziale in costante attesa di essere valorizzato. Camminiamo su un tesoro – culturale, storico, paesaggistico, ambientale – che non è mai stato messo a sistema e che di fatto ha provocato l’emorragia dei nostri giovani e ha indotto i calabresi tutti a perdere la speranza. È nostro compito ricostruirla la speranza, e queste liste, sono certa, lavoreranno in questa direzione».

«Abbiamo bisogno di legalità nella nostra regione – dice Elisa Scutellà, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – e i cittadini vedono distante la competizione elettorale regionale, ma in realtà è la più incisiva per noi calabresi. La maggior parte delle istanze che mi arrivano dai cittadini riguardano problemi regionali a cui solo la regione può dare risposta. Ancora una volta il Movimento 5 stelle e la lista ad esso collegate in queste elezioni regionali, rappresentano l’unica vera alternativa alla vecchia politica. Votare centrodestra o centrosinistra è la stessa cosa, basta guardare la composizione delle loro liste e leggere i nomi di chi, transfughi o meno, ha contribuito a lasciarci in eredità la Calabria nello stato attuale. Sono identici e lo dimostra il voto unanime in Consiglio regionale dello scorso maggio per riappropriarsi dei vitalizi. Una classe politica inadeguata interessata solo a mantenere i propri privilegi».