Camion distrutto da un incendio, si indaga sull’origine del rogo

Coinvolto un furgone Iveco Daily di proprietà di un pensionato. In corso indagini per accertare l’origine dell’incendio

MILETO (VV) – Il mezzo era parcheggiato in via Moro a Mileto dove nel cuore della notte, intorno alle 4.20 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Il mezzo, di proprietà di un pensionato del posto è andato distrutto ma per fortuna i vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sono state avviate indagini per accertare l’origine dell’incendio.