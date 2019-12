Tragico incidente in Sicilia, muore ex consigliere di Catanzaro. Grave il figlio

E’ deceduto in un tragico incidente avvenuto in Sicilia Vincenzo Nicoletti, originario di Catanzaro ed ex consigliere comunale

CATANZARO – Potrebbe essere stato determinato dalle condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia mista a neve l’incidente stradale avvenuto in Sicilia, nel palermitano, nel quale ha perso la vita Vicenzo Nicoletti. Per cause in via di accertamento l’impatto è avvenuto tra una Nissan Qashqai e un autocarro sull’autostrada Palermo-Messina in direzione Palermo all’altezza di Cefalù. Il suv condotto da Nicoletti, 75 anni, è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante e lui è morto sul colpo mentre il figlio che era in auto è rimasto ferito in modo grave ed è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giglio di Cefalù. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per estrarre i corpi delle lamiere e rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Nicoletti era stato quattro consiliature membro dell’assemblea cittadina, eletto la prima volta nel 1994, ultima volta eletto nel 2011 con sindaco Traversa. È stato anche consigliere provinciale e presidente della Commissione Lavori pubblici.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo: “La notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Vincenzo Nicoletti è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando nello sgomento tutti quanti hanno avuto modo di conoscerlo personalmente”. “L’ing. Nicoletti – prosegue Abramo – era stimato per la sua professionalità e per le sue competenze, doti che hanno caratterizzato anche un percorso politico importante all’interno del Consiglio comunale di Catanzaro. Con grande disponibilità si è speso tanto a servizio della comunità, interpretando nel migliore dei modi il proprio ruolo istituzionale. In questo momento di profondo dolore, voglio rivolgere le più sincere condoglianze ai familiari”.