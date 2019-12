Incendio in una stalla, vigili del fuoco salvano gli animali

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo danneggiasse anche altre proprietà e consentito di salvare anche il bestiame

BORGIA (CZ) – L’incendio si è verificato questa mattina in località Salici a Borgia nel catanzarese. Le fiamme hanno avvolto la struttura dove erano depositate balle di fieno e dove erano presenti numerosi animali. Il rogo ha interessato una struttura in cemento con copertura in lamierato, situata vicino ad alcune abitazioni.

Fortunatamente, i vigili del fuoco, 12 unità e tre automezzi inviati dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Girifalco sono riusciti a mettere in salvo gli animali, a spegnere le fiamme e di conseguenza ad evitare il danneggiamento di altre proprietà. Sono in corso gli accertamenti per accertare l’origine del rogo e non si registrano danni a persone.