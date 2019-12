Regionali, le 6 liste e tutti i nomi dei candidati a sostegno di Jole Santelli

Ben 6 le liste a sostegno di Jole Santelli con diversi volti noti e tante new entry anche dal mondo dell’imprenditoria di successo come Ernesto Madeo. Da Forza Italia alla Lega, dall’UDC fino alla “Casa delle Libertà” dove correrà l”eterno” Pino Gentile troviamo anche tre ex assessori del Comune di Cosenza: Michelangelo Spataro, Rosaria Succurro e Loredana Pastore

.

COSENZA – Una folta schiera di candidati (quasi 130) suddivisi in sei liste che appoggiano la candidatura di Jole Santelli, il nome scelto dal centrodestra ed al centro di una lunghissima diatriba politica dopo il no della Lega alla candidatura di Mario Occhiuto. Capofila c’è la lista “Jole Santelli Presidente” dove troviamo volti noti del Comune di Cosenza a cominciare dai due ex assessori e fedelissimi proprio del sindaco Occhiuto, ovvero Rosaria Succurro e Loredana Pastore. C’è il consigliere uscente Franco Sergio eletto cinque anni fa nella lista Oliverio Presidente e che poi ha aderito al gruppo “Moderati per la Calabria”. Presenti tutte le liste dei principali partiti a cominciare proprio da Forza Italia con la lista “Berlusconi per Santelli”, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, la Lega di Matteo Salvini Calabria, l’Udc e la Casa delle Libertà.

Forza Italia ripropone gli uscenti Domenico Giannetta e Giovanni Arruzzolo, Gianluca Gallo, Domenico Tallini e Giuseppe Pedà. Tra i nomi nella circoscrizione nord spunta quello di Michelangelo Spataro altro ex assessore al comune di Cosenza. Nella Casa delle Libertà ecco invece il nome del “sempre verde” Pino Gentile che correrà nel Collegio Nord. Per la Lega un nome importante è quello dell’ex presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro e l’editore dell’emittente Video Calabria Salvatore Gaetano. Fratelli d’Italia schiera nella circoscrizione Nord l’imprenditore Ernesto Madeo, che ha realizzato il sistema integrato di filiera agroalimentare e che dopo 25 anni di attività rappresenta un modello di impresa innovativo e sostenibile su tutto il territorio calabrese. Madeo è capofila e socio-fondatore del Consorzio di Tutela dei Salumi di Calabria a D.O.P. Nella lista di Giorgia Meloni c’è anche Luca Morrone e l’ex coordinatore regionale Ernesto Rapani. Nell’UDC, invece, ecco il nome di Giuseppe Graziano, che dopo aver perso la corsa alla poltrona di prima cittadino nel comune di Corigliano-Rossano proverà nuovamente ad essere eletto in consiglio regionale. In corsa con Jole Santelli anche Gianluca Tassone, figlio dell’ex parlamentare Mario, attuale segretario del Nuovo Cdu.

Jole Santelli “saremo protagonisti”

“La prima cosa bella. Al via la campagna elettorale, sei liste piene di entusiasmo, esperienza, freschezza pronte a rappresentare tutti i calabresi dal Pollino allo Stretto. E saremo tutti protagonisti. Lo afferma in una nota Jole Santelli, candidata a Presidente della Regione Calabria per il centrodestra “racconteremo insieme, dal mondo delle professioni, dell’impresa, della scuola, del sociale, dei territori le nostre storie, le identità che ci appartengono. Ringrazio i coordinatori regionali e provinciali dei partiti – dice Santelli – e i responsabili delle liste civiche e tutti coloro i quali hanno contribuito alla composizione di questa grande squadra”.

JOLE SANTELLI PRESIDENTE

Circoscrizione Nord

Rosaria Succurro

Carlo Cesareo

Pierluigi Caputo

Loredana Pastore

Pasqualina Straface

Franco Sergio

Mauro D’Acri

Jose Maria Caligiuri

Barbara Mele

Circoscrizione Centro

Caruso Titina Carolina

Mazza Romano Pasquale

Paradiso Tranquillo

Pasqua Vincenzo

Pitaro Vito

Tassone Gianluca

Torromino Sergio

Circoscrizione Sud

Caccamo Lucia

Fallanca Pietro

Bagnato Bruno

Mattiani Giuseppe

Pinto Giuseppe

Macrì Rosario

FORZA ITALIA

Circoscrizione Nord

Gallo Gianluca

De Caprio Antonio

De Rose Luigi detto Luigino

Ferrario Basilio

Nicolai Maurizio

Russo Antonio

Salerno Carmelo

Spataro Michelangelo

Sposato Yole

Circoscrizione Centro

Calabretta Ernesto

Daffinà Antonio

De Sarro Francesco

Lostumbo Rosario

Matacera Pietro

Pianura Maria Grazia

Santacroce Frank Mario

Tallini Domenico

Circoscrizione Sud

Pedà Giuseppe

Giannetta Domenico

Arruzzolo Giovanni

Imbalzano Candeloro

Romeo Giuseppe

Raffa Giuseppe

Bellantoni Anna

FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione Nord

Enrico De Caro

Giuditta De Santis

Enrico Granata

Pasquale Guaglianone

Antonio Lopez

Gioacchino Lorelli

Ernesto Madeo

Luca Morrone

Ernesto Rapani

Circoscrizione Centro

Rosario Aversa

Raffaele Fimiano

Filippo Pietropaolo

Maurizio Conforto

Bruno Rosi

Fausto De Angelis

Maria Adele Bottaro

Amedeo Nicolazzi

Circoscrizione Sud

Orlando Fazzolari

Marco Cascarano

Domenico Creazzo

Alessandra Maria Polimeno

Raffaele Sainato

Giuseppe Neri

Demetrio Marino

LEGA

Circoscrizione Nord

Bozzo Ida

Baffa Alfio

Battaglia Leo

Carrelli Mario

Iannotta Gregorio

Molinaro Pietro Santo

Novello Luigi

Perrone Alessandro

Piacentini Osvaldo

Circoscrizione Centro

Gelanzè Cesarina

Chiefalo Antonio

Daniele Nicola

Gaetano Salvatore

Macrì Giuseppe

Mancuso Filippo

Piserà Antonio

Raso Pietro

Circoscrizione Sud

Macrì Francesco

Minaso Clotilde

Capponi Caterina

Recupero Franco

Pirrotta Giuseppe

Biasi Rocco detto Roy

Coco Antonino

UDC CLABRIA

Circoscrizione Nord

Graziano Giuseppe

Arci Antonio detto Maurizio

Emira Ciodaro

De Luca Antonio

Ferraro Mario

Iacone Ignazio

Salerno Eugenio

Cerra Rosalino

Gerace Antonio

Circoscrizione Centro

Magno Mario

Martino Marco

Nocera Carmelo

Proietto Carmela

Russo Saverio

Scumaci Salvatore

Tiani Giancarlo

Scalzo Tonino

Circoscrizione Sud

Gelardi Giuseppe

Occhipinti Riccardo

Paris Nicola

Pegna Carmen Regina

Primerano Sebastiano

Vizzari Roberto Giuseppe

Zavettieri Pierpaolo

CASA DELLE LIBERTA’

Circoscrizione Nord

Gentile Giuseppe

Cordasco Salmena

Giovanni Brandi

D’Angelis Giuseppina Antonientta

Fava Mariolino Nicola

Giusta Rocco

Greco Franco

Monaco Enrico Francesco

Salvo Carlo

Senise Roberto

Circoscrizione Centro

De Nisi Francesco

Grillo Alfonso

Esposito Sinibaldo

Taverna Vanessa

Tropea Mariolina

Filippelli Luigi

Paletta Laura

Davoli Vittorio

Circoscrizione Sud

Cirillo Salvatore

Crinò Giacomo Pietro

Digiacco Maria Carmela

Parrello Antonino

Princi Stefano

Rispoli Francesco

Surace Francesco