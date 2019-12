Regionali, le liste e i nomi di tutti i candidati a sostegno di Pippo Callipo

Al momento sono tre le liste sicure a sostegno di Pippo Callipo, nella colazione di centro-sinistra, presenti in tutte le circoscrizioni. Sarebbero stati riscontrati dei problemi nella lista civica “10 idee per la Calabria” che attualmente rimane in stand-by

COSENZA – Aveva chiesto a gran voce pulizie nelle liste e cancellazione degli “impresentabili” altrimenti il banco sarebbe saltato. alla fine passa la linea di Pippo Callipo con la sonseguente rimozione dell’ex consigliere regionale Orlandino Greco (che annuncia battaglia) ma sulla cui testa pende una richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Francesco D’Agostino e l’ex assessore regionale Nino De Gaetano, travolto dallo scandalo Rimborsopoli. Fuori dalle liste anche l’ex deputato dem Bruno Censore e gli ex consiglieri regionali Giuseppe Giordano del Pd e Flora Sculco eletta con una civica. In corsa invece, nella circoscrizione nord della provincia di Cosenza per il PD, che sperano in un secondo mandano Giuseppe Giudiceandrea e Carlo Guccione. Doppia candidatura, da capolista sia nella circoscrizione Centro che nella circoscrizione Sud, per Flora Sculco nella lista Democratici Progressisti. Lista che vede le candidature dell’uscente Giuseppe Aieta e del segretario commissariato del Pd di Cosenza Luigi Guglielmelli.

“Il Partito democratico è pronto ad affrontare la sfida per contendere la Calabria al sovranismo populista della Lega. Siamo in campo con liste pulite, innovative con competenze ed esperienze che rappresentano a pieno i territori”. Così il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale del Partito democratico Nicola Oddati nel giorno di presentazione delle liste. “Abbiamo fatto scelte difficili ma necessarie per raccogliere la sfida del rinnovamento – spiega Oddati – e del cambiamento in cui abbiamo creduto in questi mesi e che riteniamo assolutamente necessario per questa regione. Siamo soddisfatti del lavoro svolto perché c’è un centrosinistra unito, che non ha fatto compromessi e che crede fortemente nel messaggio che in queste settimane ha iniziato a lanciare il candidato governatore Pippo Callipo. Trasparenza, legalità e competenza – conclude l’esponente dem – sono le tre leve da cui passa il rilancio della Calabria”

PARTITO DEMOCRATICO

Circoscrizione Nord

Saladino Maria

Bevacqua Domenico

Di Leone Luciano

Giudiceandrea Giuseppe

Guccione Carlo

Lecce Pietro

Nocito Ferdinando

Succurro Gianluca

Zagarese Aldo

Circoscrizione Centro

Girasole Carolina

Robbe Angela

Arena Sergio

Cuda Gianluca

Guerriero Fabio

Mammoliti Raffaele

Notatarangelo Libero

Tassone Luigi

Circoscrizione Sud

Irto Nicola

Barbera Luigi

Battaglia Domenico

Nucera Giovanni

Pacici Cosima

Spatari Nensi

Tripodi Andrea

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Circoscrizione Nord

Lucia Papaianni

Giuseppe Aieta

Pasquale Audia

Francesco Civitelli

Sergio Filippo

Luigi Guglielmelli

Gilberto Raffo

Sergio Stumpo

Domenico Brunetti

Circoscrizione Centro

Flora Sculco

Elisabeth Sacco

Michelangelo Mirabello (detto Michele)

Domenico Gallelli

Gino Murgi

Daniele Menniti

Tiziana De Nardo

Mario Rizzo

Circoscrizione Sud

Billari Antonio Andrea

Crea Antonino

Galimi Michele

Giugno Luigi Vincenzo

Labate Teresa

IO RESTO IN CALABRIA

Circoscrizione Nord

Arturo Crispino

Felice D’Alessandro

Graziano Di Natale

Francesco Madeo

Franco Mundo

Franco Ernesto Rubino

Norina Scorza

Vincenzo Tamburi

Pietro Tarasi

Circoscrizione Centro

Domenico Consoli

Salvatore De Luca

Mario De Onofrio

Danilo Ferrara

Innocenza Giannuzzi

Antonio Lo Schiavo

Francesco Muraca

Francesco Pitaro

Circoscrizione Sud

Flora Sculco

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

10 Idee per la Calabria (non ufficiale)

Lista che sarebbe stata presentata ma avrebbe riscontrato dei problemi con gli elenchi e per questo la lista delle candidature non è stata ancora ufficializzata. Tutto questo in attesa di capire (ci sarebbero 48 ore di tempo) se verrà presentato ricorso.