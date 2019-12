Regionali, le 6 liste e tutti i nomi dei candidati a sostegno di Francesco Aiello

Il movimento 5 Stelle e la lista civica “Liberi di Cambiare” presenti in tutte e tre le circoscrizioni calabresi. Sono 48 i candidati a sostegno di Francesco Aiello e 6 liste “fatte di persone coraggiose, libere e capaci che non hanno affiliazioni ai partiti, alla criminalità organizzata e ad associazioni segrete, vietate dalla legge”

COSENZA – La lista del Movimento 5 Stelle è quella scaturita dall’esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau, mentre la lista civica “Liberi di cambiare” accoglie la rappresentanza del territorio – ha dichiarato il professor Aiello – con profili che provengono dalla società civile e che apportano un contributo sia in termini di capitale reputazionale acquisito nel tempo, sia in termini di capacità analitica. L’obiettivo è di rappresentare l’unica alternativa al sistema dei partiti, che in Calabria ha fatto salire la disoccupazione, affossato il Servizio sanitario regionale, gestito la cosa e la spesa pubblica in maniera molto spesso clientelare, così determinando condizioni di dominio criminale, di sottosviluppo, di spaventoso degrado del territorio, di disperazione, di povertà e sofferenza spaventose, con il conseguente aumento dei viaggi della speranza per lavoro e cure altrove. Con l’attenta valutazione dei candidati da parte dei probiviri, del comitato di garanzia e del capo politico del Movimento 5 Stelle, abbiamo garantito liste pulite, fatte di persone coraggiose, libere e capaci che non hanno affiliazioni ai partiti, alla criminalità organizzata e ad associazioni segrete, vietate dalla legge. Ci presentiamo al giudizio degli elettori con la consapevolezza d’aver rifiutato la corte dei partiti e di loro istrioni, d’aver compiuto una scelta netta per il bene comune e non per l’interesse di quei comitati di potere individuati e perseguiti dalle Procure”.

Sia la lista del movimento 5 Stelle che quella civica Liberi di Cambiare saranno presenti in tutte e tre le circoscrizioni calabresi per un totale di quasi 50 candidati a sostegno di Francesco Aiello.

MOVIMENTO 5 STELLE

Circoscrizione Nord

Vittorio Bruno

Guglielmo Minervino

Rossella Gallo

Davide Tavernise

Valentina Pastena

Manlio Caligiuri

Gianluca Paldino

Carmela Cirullo

Rosa Bevilacqua

Circoscrizione Centro

Iolanda Nausica Scalese

Francesco Mardente

Chiara Giardino

Dariush Assadi

Alessia Bausone

Giuseppe Tropeano

Umberto Militare

Vittorio Oliveto

Circoscrizione Sud

Maria Laface

Antonino Scappatura

Armando Quattrone

Domenico Augliera

Riccardo Barbucci

Cosimo Romeo

Natale Costantino

CALABRIA CIVICA-LIBERI DI CAMBIARE

Circoscrizione Nord

Francesco Aiello

Nicholas Rinaldi

Luca delle Cave

Giovanni Bonacci

Angela Rizzo

Francesco Romano

Tiziana Garofalo

Francesco Luca Lifrieri

Gianfranco Tocci

Circoscrizione Centro

Luigi Stranieri

Giusy Manuela Ciciarello

Giovanni Pizzimenti

Antonio Maida

Carmela Squillace

Francesco Afitto

Francesco Valenzise

Paola Morace

Circoscrizione Sud

Amilcare Mollica

Jacopo Rizzo

Giovanni Barillà

Daniele Caccamo

Natale Bianchi

Antonella Italiano