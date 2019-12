Regionali, l’ex presidente Nisticò a sostegno di Callipo

Dopo il ritiro della candidatura di Mario Occhiuto, a fianco del quale l’ex governatore avrebbe voluto schierare una lista civica, Nisticò annuncia di schierarsi con Pippo Callipo

CATANZARO – Giuseppe Nisticò, ex presidente della Regione Calabria, sosterrà Pippo Callipo alle elezioni regionali del 26 gennaio “dopo il ritiro della candidatura di Mario Occhiuto, a fianco del quale l’ex governatore avrebbe voluto schierare una lista civica”. Ne dà notizia, con un comunicato, lo stesso ex presidente Nisticò. “Ho raccolto l’appello – spiega Nisticò – che Callipo ha rivolto ai calabresi onesti. Dopo la decisione di Occhiuto, che ha scelto di non correre per la presidenza, quella di Callipo, manager e imprenditore di successo, resta la figura più indicata per guidare la Regione. Ho incontrato oggi Callipo a Pizzo Calabro, sottoponendogli il mio progetto ‘Calabria Silicon Valley’, di cui avevamo già discusso prima dell’estate, finalizzato alla realizzazione di una rete di eccellenze nei settori della sanità, della ricerca e della piccola e media impresa, che ha mostrato di apprezzare. Non ci sarà la lista con il mio nome, ma sosterremo Callipo anche con la candidatura del prof. Franco Rubino, già preside della facoltà di economia e management dell’Università della Calabria e scienziato di fama internazionale, nella lista del presidente. Anche il professor Roberto Crea, di San Francisco, uno dei padri fondatori della Silicon Valley in California, appoggia con entusiasmo questa mia scelta e si è dichiarato disponibile a venire in Calabria per presentare insieme a me e a Callipo il progetto nei suoi dettagli”.