Regionali, Aiello presenta la candidatura a governatore

Francesco Aiello, candidato del M5S, ha presentato la candidatura accompagnato, tra gli altri dal deputato Paolo Parentela. Stamattina ha presentato la propria candidatura anche Carlo Tansi

CATANZARO – E’ stata presentata, alla Corte d’appello di Catanzaro, la candidatura alla presidenza della Regione Calabria del docente universitario Francesco Aiello, indicato dal Movimento 5 Stelle. Aiello era accompagnato, tra gli altri, dal deputato Paola Parentela, coordinatore della campagna elettorale del M5S alle regionali in Calabria, e dal deputato Riccardo Tucci. “Per quanto mi riguarda – ha detto Aiello parlando con alcuni giornalisti a margine della presentazione della sua candidatura – l’obiettivo di questa campagne elettorale è spersonalizzarla per passare al dibattito vero, mettendo in evidenza le questioni chiave del mancato sviluppo della Calabria e soprattutto cosa si vuole fare per tentare di risollevare la Calabria, che è un territorio che ha fame di sviluppo”. Inoltre, presso la cancelleria dei tribunale di Catanzaro questa mattina è stata depositata anche la lista dei candidati M5S al Consiglio regionale per la circoscrizione Calabria Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia). A sostegno di Aiello, oltre al M5S ci sarà anche la lista “Calabria Civica-Liberi di cambiare”.