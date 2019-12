Roberto Occhiuto “ringrazio Berlusconi, ma quanto accaduto è una ferita profonda”

.

COSENZA – Dopo le parole di Mario occhiuto, che ha di fatto ufficializzato il suo ritiro dalla corsa elettorale accogliendo l’invito del presidente Berlusconi, a stretto giro arrivano le dichiarazioni di Roberto Occhiuto che, come fatto anche dal sindaco di Cosenza, affida a Facebook le sue considerazioni. Parole che non nascondono amarezza e profonda delusione per una scelta definita di “palazzo” e arrivata per il diktat della Lega di Matteo Salvini, considerato come un alleato che non conosce per nulla il territorio e impone le sue decisioni sfruttando vicende ed equilibri che “con la nostra realtà c’entrano poco o nulla”. Nonostante la ferita definita “profonda” e che nessun incarico potrà lenire, Roberto Occhiuto ringrazia comunque Silvio Berlusconi.

“C’è una bella preghiera che dice Signore, dammi la forza per fare le cose che posso fare, l’umiltà per accettare quelle che non posso fare. Soprattutto dammi l’intelligenza per distinguere le une dalle altre.Ringrazio tutti gli amici che nelle ultime settimane ci hanno dimostrato affetto e disponibilità spronandoci ad andare avanti con la candidatura di Mario, mio fratello, a Presidente della Regione. In Calabria, però, c’è una legge elettorale che non consente agli elettori di votare il Presidente che ritengono migliore e al tempo stesso la lista che incontra la loro sensibilità, di destra o di sinistra che sia. Le regole elettorali della regione favoriscono dunque i candidati presidente con più liste collegate. E con noi c’erano soltanto tre liste composte da tanti cittadini e amici, mentre negli altri schieramenti c’erano il doppio, con tanti portatori di preferenze e professionisti della politica. Andare avanti sarebbe stata una bella occasione di testimonianza ma senza alcuna concreta possibilità di incidere sul futuro della Calabria. Ringrazio molto il Presidente Berlusconi per la manifestazione di affetto e vicinanza e la proposta di importanti responsabilità nell’azione di rilancio del nostro partito”.