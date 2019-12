Temporali e raffiche di vento fino a 95 Km/h. Anche oggi allerta arancione sul cosentino

Anche oggi una giornata perturbata con piogge, forti temporali e raffiche di vento vicino ai 95 Km/h. Resta valido fino alla mezzanotte il bollettino di allerta meteo arancione sul tirreno cosentino e giallo sul resto della Calabria .

COSENZA – Una nuova pesante ondata di maltempo ha investito gran parte dell’Italia e nelle ultime 24 ore ha raggiunto anche la Calabria dove è stata diramata l’allerta arancione sul cosentino e gialla sul resto della regione. Allerta meteo della Protezione civile che resta valido fino alla mezzanotte. Anche oggi si susseguono i forti rovesci soprattutto di tipo temporalesco che stanno colpendo principalmente i settori tirrenici del cosentino interessati anche da venti forti occidentali e raffiche che ancora una volta nel pomeriggio potrebbero superare i 95 Km/h anche nelle zone interne. Attenzione alle nuove possibili mareggiate con il moto ondoso in deciso aumento a partire dalla tarda mattinata.

Situazione difficile in tutta Italia

Tantissimi i disagi e i danni provocati dai temporali e dal vento incessante che hanno sferzato molti capoluoghi e piccoli comuni un pò in tutta Italia provocando frane, smottamenti, allagamenti, la chiusura di strade e la sospensione dei collegamenti marittimi. Nel Senese è crollato un tratto della Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radifocani, e soltanto per pura casualità non sono rimasti coinvolti automobilisti. Ancora in Toscana – dove in 24 ore sono caduti 263 millimetri di piogge – nel comune di Gavorrano (Grosseto) un’auto con quattro persone a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato: il veicolo è stato però recuperato dai vigili del fuoco e le persone sono state tratte in salvo. Si è rischiato il dramma anche a Urbania (Pesaro Urbino) dove due donne sono rimaste ferite dalla caduta di un pino che ha investito la loro auto. Un altro albero è caduto ad Allumiere (Roma) su un’abitazione dove all’interno era presente una persona, rimasta illesa anche se spaventata. Rimane difficile la situazione in Liguria, dove peraltro è stata riaperta la A6 a 24 ore dall’allerta rossa, anche se continuano ad essere numerosi i centri abitati rimasti isolati a causa delle frane e la quantità di persone evacuate. Ore di tensione anche in Campania per una serie di frane nel Casertano, in particolare nel territorio di Roccamanfrina (Caserta), e il crollo di un ponte pedonale sul fiume Sarno a Castellammare di Stabia (Napoli). Sempre in Campania per i venti di libeccio a 30 nodi sono stati sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri.