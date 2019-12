Liliana Segre è cittadina onoraria di Vibo Valentia

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno del Consiglio comunale con il quale viene conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre

VIBO VALENTIA – Il consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno con il quale viene conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L’Ogd è stato presentato dal consigliere del Pd Marco Miceli. “La nostra città – ha detto il consigliere Dem – è incline all’accoglienza e all’ospitalità fin da tempi remoti, pertanto non si può non recepire un messaggio di questo tipo. Non dimentichiamo che erano valori portanti della Magna Graecia a tal punto da essere considerati sacri. Non dimentichiamo anche che la nostra città manifestò il valore dell’accoglienza proprio nei conflitti di popolazioni israelite; Vibo infatti, e in particolare la frazione di Piscopio, furono luogo di insediamento comunità ebraiche. Conferendo la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, Vibo non solo le esprime solidarietà ma soprattutto manifesta il riconoscimento all’attività che sta svolgendo rivolta alle nuove generazioni. La figura di educatrice della Segre deve essere da esempio e da stimolo per tutti gli educatori in ogni contesto sociale da quello politico a quello famigliare e nelle scuole; fondamentale quindi avviare progetti educativi che devono avere la finalità di conservare la memoria e alla luce dei fatti di cronaca di questi ultimi giorni che hanno contraddistinto il nostro territorio ancora di più dobbiamo comprendere quanto sia importante che ci sia una rivoluzione culturale per abbattere l’indifferenza che è più nociva della violenza”.