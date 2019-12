“Rinascita Scott”, Pittelli non risponde al Gip a causa delle “sofferenti condizioni psicologiche”

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare, arrestato nel maxi blitz di giovedì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Dda Rinascita-Scott

CATANZARO – Iniziati gli interrogatori dei soggetti coinvolti nell’imponente blitz della Dda di Catanzaro. Giancarlo Pittelli, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Cointestabile, è comparso questa mattina davanti al gip del Tribunale di Catanzaro per l’interrogatorio di garanzia ma non ha risposto a causa delle sue “sofferenti condizioni psicologiche“. Per questo motivo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Complessivamente sono 44, sugli oltre 300 arrestati, gli indagati che devono essere sentiti dal gip. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, ha disarticolato le cosche del vibonese, evidenziando i rapporti tra le ‘ndrine e politici, amministratori, rappresentanti infedeli delle istituzioni e massoneria deviata.