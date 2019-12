In auto con la marijuana, vede i carabinieri e lancia la droga dal finestrino

Sono stati i carabinieri ad arrestare un 24enne con precedenti, che alla vista dei militari, ha lanciato la droga dal finestrino della vettura

REGGIO CALABRIA – Ieri notte, i Carabinieri della stazione Gallina hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Daniele Faraci, reggino di 24 anni con precedenti di polizia. Durante un normale servizio di pattugliamento per le vie del paese, hanno notato due persone a bordo di un’auto. Il passeggero, alla vista dei militari, ha gettato fuori dall’abitacolo un involucro in plastica contenente successivamente scoperto essere circa 30 dosi di marijuana. Dichiarato in stato d’arresto, e dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina, mentre la droga è stata posta sotto sequestro per essere successivamente analizzata.