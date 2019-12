Spacciava droga anche ai ragazzini utilizzando Whatsapp, arrestato 19enne

E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della cessione a minori

SOVERATO (CZ) – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Soverato hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 19enne di Monasterace gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della cessione a minori. I militari hanno controllato tre minorenni nei pressi del lungomare di Soverato, trovati in possesso di oltre 8 grammi di marijuana. Effettuate le dovute contestazioni di natura amministrativa, sono stati controllati i rispettivi telefoni cellulari, scoprendo che la sostanza era stata acquistata poco prima da M.V., 19enne di Monasterace (Rc), previ accordi attraverso il sistema di messaggistica Whatsapp.

E’ stata effettuata, quindi, una perquisizione nell’abitazione del giovane, a Monasterace, che ha permesso di rinvenire oltre 100 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Il ventenne è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla cessione a minori, e tradotto nella casa circondariale di Locri, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice di turno del Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per tre volte alla settimana.