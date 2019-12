Jole Santelli: “emozionata e pronta. Il mio desiderio? Restituire speranza ai calabresi”

La candidata del centrodestra: “ringrazio i tre leader e sono pronta alla sfida con tutta la passione che mi è propria. La sinistra? Ha sgovernato in Calabria”

.

COSENZA – “Sono emozionata per questa designazione e sono pronta ad affrontare la sfida regionale con tutta la passione che mi è propria. Ringrazio i tre leader del centrodestra e tutti i responsabili dei partiti e delle liste a sostegno di questa candidatura che nasce dalla consapevolezza di dover lavorare per rendere giustizia a una regione che vive una fase di oscurantismo senza precedenti”.

Sono le prime parole della candidata del centrodestra Jole Santelli all’indomani della sua investitura ufficiale e l’ok di Forza Italia, Fratelli D’Italia e la Lega. “Il compito più importante – scrive la Santelli – è quello di dare un brand identitario alla Calabria, che non è solo cronaca e negatività ma un luogo pieno di tradizioni e di cultura. Il mio desiderio è restituire speranza ai calabresi, lavorare con abnegazione, riaccendere la luce in un tunnel che non è il destino immane di una regione. Sono particolarmente grata per essere stata scelta dai leader nazionali e sono cosciente della necessità di agire usando il cuore, per uscire dalle acque stagnanti cui la sinistra ha costretto la Calabria. Questa campagna elettorale – conclude la Santelli – farà conoscere ai calabresi il nostro programma, strumento di governo efficace del territorio, intriso di argomenti che nascono nella sensibilità dei nostri concittadini. Saranno i fatti a parlare ed a restituirci l’immagine veritiera di una regione dinamica e pronta a risollevarsi”