Politici, boss e massoni. C’è di tutto nel blitz di Gratteri: anche Adamo e Incarnato

Il Procuratore Nicola Gratteri: “E’ la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo”. Tra i nomi finiti nell’operazione anche Luigi Incarnato e Nicola Adamo

REGGIO CALABRIA – 416 indagati; 334 arresti tra i quali politici, avvocati, commercialisti e massoni; 250 pagine di capi di imputazione, 13mila pagine in tutto fatte stampare fuori dalla Calabria per evitare fughe di notizie. Questi i numeri della colossale operazione “Rinascita – Scott” della Dda di Catanzaro eseguita questa mattina. “Abbiamo disarticolato completamente le cosche della provincia di Vibo – ha dichiarato il Procuratore Gratteri – ma ha interessato tutte le regioni d’Italia, dalle Alpi alla Sicilia.” Politici e boss, imprenditori e professionisti; il blitz ha interessato anche nomi di spicco come l’ex parlamentare di Forza Italia e noto penalista di Catanzaro Giancarlo Pittelli (già coinvolto nell’operazione Poseidone); Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria; l’ex consigliere regionale della Margherita e poi Pd, Pietro Giamborino.

Fra i nomi eccellenti spicca anche quello dell’ex parlamentare Nicola Adamo, marito della deputata del Partito democratico Enza Bruno Bossio, raggiunto dal divieto di dimora. Adamo, ex vice presidente della Regione Calabria è indagato per traffico di influenze. Ai domiciliari anche il segretario del Psi calabrese Luigi Incarnato.

In manette sono finiti anche l’ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, adesso comandante provinciale a Teramo, i comandanti della Polizia municipale di Vibo e Pizzo Filippo Nesci (ai domiciliari) ed Enrico Caria; l’ex consigliere comunale di Vibo Vincenzo De Filippis (ai domiciliari), Danilo Tripodi, impiegato del Tribunale di Vibo Valentia; l’avvocato Francesco Stilo. Ma l’operazione vede coinvolti anche imprenditori molto noti tra cui Antonio Prestia, titolare di una ditta di costruzioni, Gianfranco Ferrante (ristorazione); Mario Artusa (abbigliamento); Francesco e Carmelita Isolabella di Pizzo Calabro.

C’è davvero di tutto nella maxi inchiesta che ha smantellato pezzo per pezzo i vertici della ‘ndrangheta vibonese a partire dalle principali famiglie: i Mancuso di Limbadi, i Soriano di Filandari, i Barba e i Pardea di Vibo, i Bonavota di Sant’Onofrio. Complessivamente le misure cautelari interessano 334 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri numerosi reati aggravati dalle modalità mafiose. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere riguarda 260 indagati, in 70 vanno ai domiciliari e per quattro è stato disposto il divieto di dimora.

Documentati veri e propri summit di ‘ndrangheta

Sono stati documentati veri e propri summit di ‘ndrangheta con il fine di conferire incarichi e promozioni agli affiliati di un certo livello. Rituali che vengono utilizzati dai sodali per l’assegnazione dei vari gradi all’interno dell’organizzazione criminale. Ad esempio è stato ritrovato un pizzino per il conferimento del grado di “trequartino”.

Sequestrato pizzino con la formula di affiliazione al grado di “Trequartino”, uno dei più elevati nella gerarchia ‘ndranghetista

“A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldassarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino”. Questo il testo del “pizzino”, scritto con un italiano approssimativo, sequestrato dagli inquirenti a uno dei 334 destinatari di misure cautelari. Il pizzino riporta la formula di promozione degli affiliati al grado di “Trequartino”, uno dei più elevati nella gerarchia ‘ndranghetista. Il grado, infatti, è inferiore solo a quelli di Padrino e Quartino. Gasparre, Melchiorre e baldassarre, nella mitologia mafiosa, sono i tre cavalieri che diedero vita alle tre mafie italiane, mafia, camorra e ‘ndrangheta.

VIDEO “Pizzino”

I NOMI

In manette il boss Luigi Mancuso, ritenuto il capo dei capi della ‘ndrangheta vibonese; una delle principali figure dell’intera ‘ndrangheta calabrese, ritenuto il leader incontrastato del “casato” di famiglia. Luigi Mancuso viene soprannominato anche come “U Signurinu”per la ricercatezza, sin dalla giovane età, nel vestire.

Il boss Antonio La Rosa, alias “Ciondolino” ritenuto il boss numero uno del clan della ‘ndrangheta di Tropea, (in stretti rapporti con l’articolazione del clan Mancuso facente capo a Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni”).

Francesco La Rosa di Tropea, detto “U Bimbu”, uno dei boss dell’omonimo clan di Tropea.

Giuseppe Accorinti, ritenuto il boss di Zungri ed esponenti delle “nuove leve” di Vibo come Mommo Macrì, Domenico e Giuseppe Camillò, Domenico e Giuseppe Tomaino, Vincenzo Mantella, Loris e Giuseppe Palmisano; esponenti di primo piano dei Barba e dei Pardea come, ad esempio, Nicola, Franco e Bruno Barba, Antonio Francesco Pardea e, ancora, Carmelo e Giovanni D’Andrea, Giovanni Giamborino di Piscopio, Antonio Vacatello di Vibo Marina, il presunto reggente del clan Bonavota Domenico Cugliari, alias “Micu i mela” con la cognata Orsola Ventrice e il figlio Giuseppe, Michele e Salvatore Bonavota, Domenico Febbraro di Sant’Onofrio, Giovanni Franzè di Stefanaconi, Michelangelo Barbieri di Pannaconi, Graziella Silipigni e Rosetta Lopreiato di Filandari (moglie del boss Leone Soriano), Antonio Prestia di San Calogero, Pasquale e Francesco Gallone di Nicotera. Con loro anche Michele Scrugli di Vibo, Luigi Vitrò e Caterina Pettinato. Tra gli imprenditori risultano coinvolti Gianfranco Ferrante, Vincenzo Renda, Antonio Lopez, Mario Artusa e Orazio Lo Bianco tutti di Vibo, Francesco e Carmelita Isolabella di Pizzo Calabro, Daniele Pulitano.

Giancarlo Pittelli

L’avvocato Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Fi, “avrebbe messo sistematicamente a disposizione dei criminali il proprio rilevante patrimonio di conoscenze e di rapporti privilegiati con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni, anche per acquisire informazioni coperte dal segreto d’ufficio e per garantirne lo sviluppo nel settore imprenditoriale”.

E’ quanto riferiscono gli investigatori dei carabinieri in relazione alla posizione del legale, arrestato con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Rinascita-Scott”. Dalle indagini sarebbero emersi anche i rapporti diretti tra Pittelli, iscritto al Grande Oriente d’Italia, e Luigi Mancuso, uno dei boss dell’omonima cosca.

Pietro Giamborino

Ex consigliere regionale del Pd, ritenuto “formalmente affiliato alla locale di Piscopio”. Il politico, secondo l’accusa, avrebbe intessuto legami con alcuni dei più importanti appartenenti alla ‘ndrangheta vibonese per garantirsi voti ed appoggi necessari alla sua ascesa politica, divenendo, di fatto, “uno stabile collegamento dell’associazione con la politica calabrese, funzionale alla concessione illecita di appalti pubblici e di posti di lavoro per affiliati o soggetti comunque contigui alla consorteria”.

Gianluca Callipo

Il sindaco di Pizzo, eletto con il Pd ma poi uscito dal Pd e recentemente avvicinatosi al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Fi, al quale ha espresso il suo sostegno alla candidatura alle prossime regionali, secondo l’accusa, grazie al suo ruolo politico ed amministrativo, avrebbe tenuto condotte amministrative illecite e favorevoli alle cosche, garantendo ad alcuni indagati benefici nella gestione di attività imprenditoriali. Tra gli arrestati figurano anche Filippo Nesci, comandante della Polizia municipale di Vibo Valentia, ritenuto responsabile di episodi di corruzione in favore di esponenti dell’associazione, ed Enrico Caria, all’epoca dei fatti comandante della Polizia locale di Pizzo che, in concorso con Callipo, avrebbe agito nell’interesse dei Mazzotta, egemoni sul territorio, adottando condotte perlopiù omissive.