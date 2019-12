Mercedes si capotta e finisce in una scarpata. Ferita mamma e i due figli

L’incidente nella zona sud del capoluogo. I tre malcapitati, estratti dalle lamiere accartocciate, sono stati affidati alle cure del 118 che li ha trasportati in ospedale

.

CATANZARO – Tre persone ferite, di cui una in condizioni più serie, trasportate in ospedale. Questo il bilancio di un incidente autonomo, avvenuto in Via A. Izzi De Falenta, nella zona sud di Catanzaro. Una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo lungo la scarpata fermando la sua corsa in prossimità della strada sottostante. A bordo dell’auto, insieme al giovane conducente, erano presenti la mamma e la sorella. La donna, che occupava il posto anteriore lato passeggeri, ha riportato diverse ferite e contusioni ma cosciente. I due ragazzi hanno invece riportato ferite più lievi.

I tre malcapitati, estratti dalle lamiere accartocciate, sono stati affidati alle cure del personale medico del Suem118 sono stati trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza della vettura, oltre ad una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.