Incendio nel cuore della notte all’Oasi Village, cause in via di accertamento

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 2 questa notte. Le fiamme hanno interessato un gazebo in legno ma anche alcune palme

REGGIO CALABRIA – Incendio nella notte all’Oasi Village, centro balneare e ristorante pizzeria. Le fiamme hanno interessato un gazebo e sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti due autobotti dei vigili del fuoco e sette uomini. L’intervento è durato circa 2 ore mezza e l’incendio ha interessato la struttura di circa 200 metri quadrati, coinvolgendo anche alcune palme oltre alla struttura in legno. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.