La statua di Sant’Agazio sarà rimossa. Ma il sindaco Ussia attacca il servizio di Striscia

Il sindaco di Guardavalle Pino Ussia ha convocato un consiglio comunale per annullare la delibera d’installazione della statua donata dalla famiglia Gallace e finita al centro di un servizio andato in onda su Striscia la Notizia e contestato dal sindaco che domani terrà una conferenza stampa

.

GUARDAVALLE (CZ) – “Ho dichiarato subito che la statua di Sant’Agazio sarebbe stata rimossa e, ieri, prima che la trasmissione di Canale 5 andasse in onda mi sono sentito con i rappresentanti di maggioranza e opposizione per convocare un Consiglio comunale, che si terrà venerdì, proprio per procedere all’annullamento della delibera di installazione dell’effigie. E di questo ho informato il Prefetto di Catanzaro e tutte le autorità”.

Pino Ussia, sindaco di Guardavalle, all’indomani della messa in onda del servizio di “Striscia la notizia” che ha fatto scoppiare il caso della statua del Patrono del comune della costa ionica catanzarese la cui donazione è stata attribuita alla famiglia Gallace, ritenuta una delle ‘ndrine più potenti della Calabria, non trattiene l’amarezza “hanno creato non poche difficoltà – dice Ussia, che lavora come caposala nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Soverato – a me, alla mia famiglia e a tutta la comunità di Guardavalle. Un’intervista durata più di un’ora – aggiunge il sindaco – è stata tagliata e rimontata ad uso, evidentemente, di chi voleva fare notizia e sensazionalismo. Ho interessato per questo il mio avvocato e domani terrò una conferenza stampa a cui ho invitato tutte le testate per fare conoscere tutti gli aspetti della vicenda. Intanto, posso dire – prosegue il sindaco – di avere ricevuto tanti messaggi e attestazioni di stima sia per il ruolo che ricopro sia per la mia storia. Sono conosciuto da 50 anni e tutti sanno quello che sono e quello che faccio. Non posso assolutamente passare per un sindaco mafioso. Noi qui viviamo di regole e di rispetto delle regole. Qui c’è una realtà importante – dice ancora Ussia – e mi dispiace solo che dalla trasmissione non sia venuto fuori nulla di tutto questo. Ha prevalso la volontà di fare vedere solo cose negative. Poi, il donatore della statua, per quello che ne so, è un signore di nome Gallace che vive a Roma e che è solo parente, per quanto mi risulta nemmeno in buoni rapporti, dei Gallace a cui si è fatto riferimento”.