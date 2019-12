Dopo le Sardine arrivano le “Sardelle” di centrodestra: “Pronti a bloccare i binari”

A guidarle è Rocco Anello che annuncia: “bloccheremo i treni per sollecitare i partiti della loro coalizione a scegliere il candidato alla presidenza della Regione Calabria”

CATANZARO – Si chiamano “Sardelle”, come un prodotto tipico della gastronomia calabrese, sono dichiaratamente di centrodestra, e si dicono pronte a bloccare i treni per sollecitare i partiti della loro coalizione a scegliere il candidato alla presidenza della Regione Calabria. A guidarle è Rocco Anello che annuncia l’occupazione dei binari della ferrovia a Lamezia Terme, principale snodo viario e ferroviario della regione. “I partiti centrali – spiega – i quali stanno dimostrando il massimo disprezzo per la Calabria non decidendo chi sarà il candidato a presidente del centro-destra. Mancano ormai pochi giorni alla scadenza della presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali. I calabresi non hanno tollerato lo schiaffo in faccia dato da Salvini al presidente Berlusconi e ai calabresi tutti con la sua arroganza, i suoi diktat e i veti su candidati presidenti.

Il movimento delle Sardelle – spiega ancora – chiede con forza che i calabresi siano rispettati nella loro dignità ed esprimono anche la loro rabbia contro tutti i partiti compresi quelli di centro sinistra che hanno lasciato allo sbando la Calabria con una frantumazione di tutti i partiti che genera disorientamento e sconcerto nei cittadini”. Il movimento, spiega Anello, vuole una vera rivoluzione culturale contro la partitocrazia che spinge alla nascita di movimenti civici contro l’occupazione indebita del potere regionale da parte dei partiti che hanno portato la Calabria alla rovina. Solo con il controllo del potere politico e delle risorse della regione i partiti civici che nascono dal basso – aggiunge – potranno creare condizioni possibili e rapidi di sviluppo economico e sociale in Calabria con soluzione della gravissima disoccupazione dei nostri giovani”. Secondo quanto riferisce Anello, in giornata scatterà la mobilitazione in assenza di segnali da Roma.