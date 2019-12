(FOTO – VIDEO) Crollo di un muro a due passi da un serbatoio con 500 litri di GPL

Il crollo di muro di contenimento a Lamezia Terme ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco in azione per svuotare una bombola con oltre 500 litri di GPL. Intervento riuscito con la combustione dello stesso

.

LAMEZIA TERME (CZ) – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti nel fine settimana per il crollo di un muro di contenimento in via dei Normanni, nel comune di Lamezia Terme. A ridosso del muro vi era installato un serbatoio di 1.000 litri di GPL. La squadra, intervenuta dal distaccamento di Lamezia Terme, valutato l’altro rischio di caduta del serbatoio, ha richiesto l’immediato supporto del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Gli operatori, specializzati per interventi coinvolgenti LPG (Gas di Petrolio Liquefatto), hanno svuotato il serbatoio bruciandone il gas contenuto, con l’impiego di attrezzature (torcia) che hanno consentito la combustione in sicurezza e, successivamente, hanno bonificato il contenitore.

Intervento dei #vigilidelfuoco a Lamezia Terme (CZ) per lo smottamento di un terrapieno: messo in sicurezza un serbatoio di Gpl, svuotato tramite combustione controllata pic.twitter.com/1jdSnTQi1Y — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 15, 2019

La particolare complessità dell’intervento ha visto impegnati i vigili del fuoco sino a tarda serata. Le operazioni sono state coordinate dal funzionario I.A. Spena Maurizio del comando di Catanzaro. Il settore NBCR è una delle attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nata per la gestione degli interventi complessi che coinvolgono sostanze pericolose convenzionali, ad esempio derivate dai cicli produttivi industriali, non convenzionali e per quelli coinvolgenti organismi biologicamente attivi e/o virulenti. In un recente passato, I Vigili del Fuoco, sono stati impegnati negli interventi di recupero di contenitori o buste con sospetta presenza di polveri di antrace (batteri e spore) e per il recupero di volatili migratori (influenza aviaria), ma già dagli anni 60, operano negli interventi di soccorso coinvolgenti sostanze radioattive, normalmente utilizzate in ambito civile, industriale e medico.