Tariffe aeree per il rientro natalizio in Calabria: andare a Londra costa meno che tornare a Lamezia

LAMEZIA TERME (CZ) – Tutti i cosentini emigrati fuori si preparano per il grande rientro natalizio. E’ corsa al biglietto, di qualsiasi mezzo si tratti: aereo, bus, treno e passaggio in auto. I più lungimiranti hanno pensato bene di prenotare il mezzo per il rientro mesi e mesi prima, evitando di non spendere un capitale o rischiare di non tornare proprio a casa. Proprio perchè non parliamo di qualche persona ma di tantissimi meridionali che hanno lasciato il Sud. “Gli ultimi rapporti – come si legge in un articolo di Biagio Simonetta de Il Sole 24 Ore – dicono che solo nel periodo compreso fra il 2002 e il 2017, oltre due milioni di italiani hanno lasciato le regioni del Mezzogiorno per trasferirsi altrove (incidendo pesantemente sul Pil del Sud italia). E circa la metà hanno trovato casa e lavoro nel Settentrione.”

I biglietti per i viaggi del rientro sembrano aumentare di anno in anno, gettando nella disperazione soprattutto i giovani che attendono con trepidazione le feste natalizie per rivedere le proprie famiglie. “Le tariffe aeree – si legge ancora ne Il Sole 24 Ore – che collegano le più grandi città del Nord agli aeroporti di regioni come Calabria, Puglia, Campania e Sicilia sono un vero e proprio salasso. Una spesa quasi folle e spesso inaffrontabile per chi viaggia con una famiglia al seguito. È una vecchia regola di mercato, certo: quando la domanda supera abbondantemente l’offerta, i prezzi lievitano. Ma ciò non basta a chetare il comune sentimento di dispiacere. Perché nonostante possa sembrare assurdo, per molti meridionali che vivono al Nord, andare a Londra per Natale risulta più conveniente che recarsi a Catanzaro. Vediamo qualche esempio.