Viaggiava in auto con due asce, denunciato 39enne

MAIERATO (VIBO VALENTIA) – Un 39enne di Lamezia Terme, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Maierato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, l’auto guidata dall’uomo è stata fermata dai militari e in seguito alla perquisizione personale e veicolare, all’interno del mezzo sono state trovate due asce della lunghezza di 98 e 68 centimetri. Il 39enne è stato denunciato alla Procura di Vibo e il materiale sottoposto a sequestro.