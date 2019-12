VIDEO – Campagna dei carabinieri contro l’uso improprio di fuochi d’artificio

I carabinieri hanno realizzato un video con i suggerimenti e i consigli utili. In primis non acquistare e non usare mai fuochi d’artificio proibiti, sono pericolosissimi.

REGGIO CALABRIA – Un video realizzato dagli Artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria per spiegare come l’uso improprio dei fuochi d’artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: ustioni, perdita delle dita, delle mani, della vista e lesioni più gravi. Tra i consigli l’acquisto da commercianti autorizzati soltanto di fuochi consentiti. Ad accenderli poi, deve esserci sempre un adulto. Prima di accenderli è bene leggere e seguire attentamente le istruzioni. Ancor prima, però, è utile controlla che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione ovvero che non presenti segni d’umidità o di danneggiamento e che possono determinare la fuoriuscita di polvere pirica