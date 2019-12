Sondaggi elezioni regionali, Callipo: “Non mi lascio influenzare”

Callipo si è anche soffermato sulle recenti dichiarazioni del governatore uscente Mario Oliverio, che si è detto disponibile a un passo indietro se anche l’imprenditore farà altrettanto

CATANZARO – “Non mi lascio influenzare dai sondaggi, io vado avanti per la mia strada e con il mio programma”. Lo ha detto il candidato governatore Pippo Callipo, a Catanzaro per partecipare a un’iniziativa organizzata dal Pd provinciale. Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento su un sondaggio, diffuso ieri, che lo vede indietro rispetto alla coalizione di centrodestra, Callipo ha osservato: “Il sondaggio per me sarà il 27 gennaio mattina. Poi, non sappiamo quanti saranno i centrodestra che ci saranno di fronte, noi siamo in crescita e lo vediamo dal movimento delle persone, dall’interesse, dalle chiamate per creare comitati in tutta la Calabria. Speriamo bene”. Callipo si è anche soffermato sulle recenti dichiarazioni del governatore uscente Mario Oliverio, che si è detto disponibile a un passo indietro se anche l’imprenditore farà altrettanto. “Non lo capisco, non ci voglio entrare, dopo che faccio il passo indietro io che facciamo? Troviamo un altro candidato? Quindi è una questione personale con Callipo? Se c’è qualcosa – ha sostenuto Callipo – lo dicesse ai vertici del Pd, che sicuramente hanno ben analizzato la situazione”.