Sondaggi, in Calabria centrodestra anche senza candidato avanti rispetto al Pd e al M5S

COSENZA – Ancora non si conosce il nome del candidato alla presidenza della Regione Calabria, per il prossimo 27 gennaio, del centrodestra, ma secondo un sondaggio, che sarà reso pubblico questa sera a ‘Porta a Porta’, la coalizione di destra sarebbe in netto vantaggio. Dunque, anche senza un nome, il centrodestra si attesta tra 43-47 per cento nelle intenzioni di voto, mentre Pippo Callipo sostenuto dal centrosinistra si ferma tra il 26 e il 30 per cento. Francesco Aiello dei 5 Stelle è dato tra il 10 e il 14%. Dal sondaggio, secondo quanto si apprende, sarebbero esclusi i candidati sostenuti da liste civiche come Mario Oliverio, Mario Occhiuto e Carlo Tansi.